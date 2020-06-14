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Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами
2020-06-14T13:52
мид катара
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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мид катара, афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами

13:52 14.06.2020
378
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Афганистана согласились на проведение только предварительного этапа переговоров с радикальным движением "Талибан" в Катаре, сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на представителя администрации президента.
По словам источника, "пока никакого соглашения по поводу проведения основной части межафганских переговоров в Катаре не было".
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12 июня, 17:36
Талибы заявили об освобождении 22 афганских пленных
Ранее спецпредставитель МИД Катара Мутлак аль-Кахтани, который в настоящее время посещает Кабул, сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что президент Афганистана Ашраф Гани согласился провести переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" в столице Катара Дохе.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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10 июня, 20:13
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В четверг официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что движение "Талибан" освободило в четверг 76 афганских пленных. Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере 3 тысячи заключенных членов "Талибан". Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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2 июня, 08:38
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МИД КатараАфганистанДохаТалибанСШАВ мире
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