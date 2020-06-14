Кабул согласился провести предварительный этап переговоров с талибами

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Власти Власти Афганистана согласились на проведение только предварительного этапа переговоров с радикальным движением " Талибан " в Катаре , сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на представителя администрации президента.

По словам источника, "пока никакого соглашения по поводу проведения основной части межафганских переговоров в Катаре не было".

Ранее спецпредставитель МИД Катара Мутлак аль-Кахтани, который в настоящее время посещает Кабул, сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что президент Афганистана Ашраф Гани согласился провести переговоры между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан" в столице Катара Дохе

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В четверг официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что движение "Талибан" освободило в четверг 76 афганских пленных. Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что правительство страны уже освободило по меньшей мере 3 тысячи заключенных членов "Талибан". Талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.