Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подытожил глава государства.