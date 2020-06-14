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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200614/1572909470.html
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
2020-06-14T19:30
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями и пожизненное сенаторство для приближенных и обнуление для себя лично. А народу кинули кость в виде социальных поправок как замануху чтобы пришли и проголосовали за сие действо!!
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60
россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин отреагировал на критику поправок к Конституции

13:49 14.06.2020 (обновлено: 19:30 14.06.2020)
307654
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнформация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
"Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня <...> президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально — теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент — так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту", — заявил глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом, председателем правления Сбербанка РФ Германом Грефом
10 июня, 12:36Голосование по поправкам в Конституцию
Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам
По его словам, критика предлагаемых в Конституцию поправок со стороны КПРФ звучит "несколько странно". Для коммунистических партий, добавил Путин, слово "диктатура" органично, ведь они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но "на самом деле это была диктатура одной партии", которая была закреплена в Конституции СССР.
"Здесь ничего подобного нет", — подчеркнул президент.
Женщины около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
10 июня, 10:19Голосование по поправкам в Конституцию
Более 400 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Путин также отметил, что и многие другие вещи, "которые созрели, но не были учтены в Основном законе", теперь смогут найти свое место.

"Чтобы они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни так, как я только что сказал: есть закон о необходимости индексации пенсии, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делаются исключения — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подытожил глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
8 июня, 12:47Голосование по поправкам в Конституцию
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
5876218287972763
Обсудить 1228
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
В этой конституции прописали все под себя. И госсовет с непонятными функциями и пожизненное сенаторство для приближенных и обнуление для себя лично. А народу кинули кость в виде социальных поправок как замануху чтобы пришли и проголосовали за сие действо!!
14 июня, 14:41
mdmiguel dios
994251313246
Голосование онлайн 5дней это новое слово в науке и технике, так нас ещё не вертели
14 июня, 14:40
SSergey8262006
58047296130
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