https://ria.ru/20200614/1572909357.html
В Югре за сутки выявили 229 случаев COVID-19
2020-06-14T13:46
2020-06-14T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости.
Рекордные 229 случаев COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе
, кроме того, в Югре скончался очередной пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб.
"За последние сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавирусной инфекции... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 14 июня - 4569", - говорится в сообщении.
Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, впервые превысило 200, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Четвертый день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут
, где инфекция уже подтвердилась у 874 человек. В статистику заболевших попал и глава города Вадим Шувалов
, сообщивший в воскресенье, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Кроме того, за сутки в регионе скончался еще один человек, у которого выявлен COVID-19, тем самым количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в ХМАО возросло до 27.
"Лабораторно подтвержден COVID-19 у ранее умершего пациента. Мужчина 73 лет из Нефтеюганска
. Течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни", - добавили в штабе.
Глава региона Наталья Комарова
во вторник объявила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 23 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.