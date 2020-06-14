В Югре за сутки выявили 229 случаев COVID-19

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавирусной инфекции... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 14 июня - 4569", - говорится в сообщении.

Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, впервые превысило 200, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.

Кроме того, за сутки в регионе скончался еще один человек, у которого выявлен COVID-19, тем самым количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в ХМАО возросло до 27.