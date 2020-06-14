В Иране за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Число жертв коронавируса за сутки в Иране впервые за последние два месяца превысило 100, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, за сутки удалось выявить 2472 новых случая заражения COVID-19, скончались 107 человек.

Последний раз такое количество жертв за сутки фиксировалось в середине апреля - 13 апреля, сейчас же такой скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был значительный рост числа заразившихся.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 187 427, число же жертв составляет на 14 июня 8 837. Выздоровели не менее 148 674 человек.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, заявив, что населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.

В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. В последнюю неделю фиксировался относительный спад распространения вируса.

Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.