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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572909118.html
В Иране за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом
2020-06-14T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
в мире
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран, в мире

В Иране за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом

13:40 14.06.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyПрохожие в защитных масках на улице Тегерана
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
© REUTERS / Wana News Agency
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Иране впервые за последние два месяца превысило 100, сообщило министерство здравоохранения страны.
По его данным, за сутки удалось выявить 2472 новых случая заражения COVID-19, скончались 107 человек.
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Последний раз такое количество жертв за сутки фиксировалось в середине апреля - 13 апреля, сейчас же такой скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был значительный рост числа заразившихся.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 187 427, число же жертв составляет на 14 июня 8 837. Выздоровели не менее 148 674 человек.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, заявив, что населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. В последнюю неделю фиксировался относительный спад распространения вируса.
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Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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