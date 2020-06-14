В Чехии за сутки выявили 53 случая COVID-19

"В настоящее время лечение от коронавируса проходят 2444 человека, включая 117 госпитализированных, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки прибавилось 53 новых больных. Всего с начала марта зарегистрировано 9991 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 7219 человек, скончались 328. Четвертый день подряд в республике не зафиксировано ни одного нового смертельного исхода", - говорится в сообщении.