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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572908750.html
В Чехии за сутки выявили 53 случая COVID-19
2020-06-14T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
чехия
в мире
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коронавирус covid-19, воз, чехия, в мире

В Чехии за сутки выявили 53 случая COVID-19

13:27 14.06.2020
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© AP Photo / Petr David JosekМедицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. В Чехии четвертый день подряд не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, за последние сутки прибавилось 53 заразившихся, лечение проходят 2444 человека, из них 117 находятся в больницах, остальные лечатся дома, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского минздрава.
"В настоящее время лечение от коронавируса проходят 2444 человека, включая 117 госпитализированных, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки прибавилось 53 новых больных. Всего с начала марта зарегистрировано 9991 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 7219 человек, скончались 328. Четвертый день подряд в республике не зафиксировано ни одного нового смертельного исхода", - говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЧехияВ мире
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