В Чехии за сутки выявили 53 случая COVID-19

ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. В Чехии четвертый день подряд не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, за последние сутки прибавилось 53 заразившихся, лечение проходят 2444 человека, из них 117 находятся в больницах, остальные лечатся дома, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского минздрава.
"В настоящее время лечение от коронавируса проходят 2444 человека, включая 117 госпитализированных, из которых 11 человек находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки прибавилось 53 новых больных. Всего с начала марта зарегистрировано 9991 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 7219 человек, скончались 328. Четвертый день подряд в республике не зафиксировано ни одного нового смертельного исхода", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.