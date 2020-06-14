Путин: Россия лидирует в разработке новых видов вооружений

"Вот вы меня спросили, а как можно было предвидеть? А что же, как будет складываться ситуация? А что же здесь было трудного, если Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из Договора по противоракетной обороне? Значит, нам нужно было исходя из этого строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность страны, России", - подчеркнул он.