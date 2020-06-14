https://ria.ru/20200614/1572908675.html
Путин: Россия лидирует в разработке новых видов вооружений
2020-06-14T13:24
2020-06-14T16:09
новое оружие россии
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
безопасность
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barabashkg
Это очень хорошо, но хотелось бы от президента услышать о том, что мы начнем поднимать экономику и будет расти благосостояние народа. А у нас новости о военной технике на первом месте, а потом о подачках народу в виде доплат... А вот о росте благосостояния всего народа ничего. Поправки в Конституцию узаконивают бедность, которой надо помогать. А вот об искоренении бедности почему то не особо говорим.
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Алесандр Бородин
Работать не пробовали? Вдруг понравится
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россия, вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости.
Россия находится на первом месте в плане разработки новых видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Традиционный, имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире", - заявил Путин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире "Вести недели
" на канале "Россия 1
".
"Вот вы меня спросили, а как можно было предвидеть? А что же, как будет складываться ситуация? А что же здесь было трудного, если Соединенные Штаты объявили о том, что они выходят из Договора по противоракетной обороне? Значит, нам нужно было исходя из этого строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность страны, России", - подчеркнул он.
Президент РФ отметил, что такие же виды вооружений, которые имеются сегодня у страны, в будущем появятся и у других ведущих военных держав.
"Я всегда говорю и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 18-го года так ни у кого это оружие не появилось", - добавил Путин.