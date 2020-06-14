Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

"Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - заключил он.