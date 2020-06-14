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Новое оружие России
https://ria.ru/20200614/1572908622.html
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
2020-06-14T16:12
новое оружие россии
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200610/1572736630.html
Так появится или нет?
73
Можно поверить в эту новость, когда вместо импортных ноутбуков и смартфонов появится хоть какое-нибудь наше подобное изделие российского производства. Именно из наших комплектующих, хоть небольшой телефон какой-нибудь фирмы "Русь".Когда вместо программного обеспечения Windows появится хотя бы где-нибудь хоть какой-то софт "Калинка"... А пока я даже простую косу для покоса бурьяна, нашу российскую, нигде купить не возможно - сплошной китай везде.Кто-нибудь видел в продаже наши российские телевизоры или хотя бы мясорубки? Ладно, хотя бы электролобзики или шлифовальные машинки - из РОССИЙСКИХ комплектующих? Всё только импортное. "Сверхоружие", они создали ))))....Пусть хотя бы автомобили научатся делать, СВОИ, без импортных инжекторов и других комплектующих. Обычные автомобили, которые не будут разваливаться меньше чем через год эксплуатации из-за ужасного качества сборки и покраски...
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россия
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, безопасность

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

13:20 14.06.2020 (обновлено: 16:12 14.06.2020)
65766
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн - РИА Новости. У России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Оно (гиперзвуковое оружие - ред.) появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием", - заявил Путин в интервью, фрагмент которого был показан в эфире "Вести недели" на канале "Россия 1".
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
"Сегодня их никто не берет. Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", - заключил он.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал
10 июня, 12:10
Эксперт рассказал об отставании США в создании гиперзвукового оружия
4663260748
Обсудить 19
Новое оружие РоссииРоссияВладимир ПутинБезопасность
Популярные комментарии
Так появится или нет?
14 июня, 14:07
А Андрей Мартынов
162020035
Можно поверить в эту новость, когда вместо импортных ноутбуков и смартфонов появится хоть какое-нибудь наше подобное изделие российского производства. Именно из наших комплектующих, хоть небольшой телефон какой-нибудь фирмы "Русь".Когда вместо программного обеспечения Windows появится хотя бы где-нибудь хоть какой-то софт "Калинка"... А пока я даже простую косу для покоса бурьяна, нашу российскую, нигде купить не возможно - сплошной китай везде.Кто-нибудь видел в продаже наши российские телевизоры или хотя бы мясорубки? Ладно, хотя бы электролобзики или шлифовальные машинки - из РОССИЙСКИХ комплектующих? Всё только импортное. "Сверхоружие", они создали ))))....Пусть хотя бы автомобили научатся делать, СВОИ, без импортных инжекторов и других комплектующих. Обычные автомобили, которые не будут разваливаться меньше чем через год эксплуатации из-за ужасного качества сборки и покраски...
14 июня, 14:36
Юрий Баженов
29102039
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