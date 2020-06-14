https://ria.ru/20200614/1572908622.html
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
2020-06-14T13:20
2020-06-14T16:12
новое оружие россии
россия
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200610/1572736630.html
Андрей Мартынов
Так появится или нет?
73
Юрий Баженов
Можно поверить в эту новость, когда вместо импортных ноутбуков и смартфонов появится хоть какое-нибудь наше подобное изделие российского производства. Именно из наших комплектующих, хоть небольшой телефон какой-нибудь фирмы "Русь".Когда вместо программного обеспечения Windows появится хотя бы где-нибудь хоть какой-то софт "Калинка"... А пока я даже простую косу для покоса бурьяна, нашу российскую, нигде купить не возможно - сплошной китай везде.Кто-нибудь видел в продаже наши российские телевизоры или хотя бы мясорубки? Ладно, хотя бы электролобзики или шлифовальные машинки - из РОССИЙСКИХ комплектующих? Всё только импортное. "Сверхоружие", они создали ))))....Пусть хотя бы автомобили научатся делать, СВОИ, без импортных инжекторов и других комплектующих. Обычные автомобили, которые не будут разваливаться меньше чем через год эксплуатации из-за ужасного качества сборки и покраски...
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россия, владимир путин, безопасность