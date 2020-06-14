https://ria.ru/20200614/1572908269.html
В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-14T13:04
2020-06-14T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости.
Почти 20 пациентов с коронавирусом в Ингушетии
находятся в реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2550 случаев заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 382 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 204, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шестерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлено 2587 впервые установленных диагнозов COVID-19, за сутки – 37. Выздоровели всего 2113 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5835 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 731 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 502.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.