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В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
2020-06-14T13:04
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

13:04 14.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Почти 20 пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2550 случаев заболевания коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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Больше не использовать. В РФ начали отзывать все аппараты ИВЛ "Авента-М"
"Всего госпитализировано 382 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 204, из них 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая шестерых человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в республике по результатам исследований выявлено 2587 впервые установленных диагнозов COVID-19, за сутки – 37. Выздоровели всего 2113 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5835 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 731 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 502.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
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