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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200614/1572908160.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
2020-06-14T13:02
война в сирии
министерство обороны рф (минобороны рф)
турция
сирия
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министерство обороны рф (минобороны рф), турция, сирия

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

13:02 14.06.2020
1562
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
© РИА Новости / Министерство обороны России
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в воскресенье в Facebook министерства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один; Латакия – один; Идлиб - два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Сирийские беженцы
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Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирия
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