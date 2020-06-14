В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

В Сирию за сутки вернулись 13 беженцев из Ливана

В Сирию за сутки вернулись 13 беженцев из Ливана

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.