С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Бубушка с внучкой гуляет по городу

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. C 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители детей до 18 лет будут получать индексированные выплаты.

Соответствующий закон Государственная дума приняла в марте, позже его подписал Владимир Путин. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и ее первый зампред Андрей Исаев.

"Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", — отмечал ранее Володин.

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.

До завтрашнего дня в Пенсионном фонде должны будут перепроверить и актуализировать списки пенсионеров-опекунов, а до 24-го числа — подготовить необходимые документы для почтовых и кредитных организаций.