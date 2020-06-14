https://ria.ru/20200614/1572907985.html
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
2020-06-14T13:51
2020-06-14T13:51
пенсии
андрей исаев
пенсионный фонд рф
единая россия
сергей неверов
общество
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пенсии, андрей исаев, пенсионный фонд рф, единая россия, сергей неверов, общество
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. C 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители детей до 18 лет будут получать индексированные выплаты.
Соответствующий закон Государственная дума
приняла в марте, позже его подписал Владимир Путин. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и ее первый зампред Андрей Исаев.
"Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", — отмечал ранее Володин.
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
До завтрашнего дня в Пенсионном фонде должны будут перепроверить и актуализировать списки пенсионеров-опекунов, а до 24-го числа — подготовить необходимые документы для почтовых и кредитных организаций.
Расходы на индексацию выплат до конца года оценили в 720 миллионов рублей.