https://ria.ru/20200614/1572907915.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 39
2020-06-14T12:50
2020-06-14T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии
за сутки, общее число умерших в республике выросло до 39, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 38 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек - мужчина 1950 года рождения, житель города Нарткала", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 80 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3895. Выздоровели за сутки 50 человек, всего выздоровевших в регионе - 1936.
В госпиталях находятся 1254 человека, из которых 56 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1080 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1863 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.