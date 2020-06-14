Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572907915.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 39
2020-06-14T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136865_0:319:3073:2047_1200x0_80_0_0_e2a218b514ffdaa7904db196cf7c324b.jpg
https://ria.ru/20200612/1572864083.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572907915.html?chat_room_id=1572907915
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136865_0:319:3073:2047_1200x0_80_0_0_e2a218b514ffdaa7904db196cf7c324b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136865_0:0:2729:2047_1200x0_80_0_0_5b8a34831a189f8922bb9d6fd0c483a8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136865_0:209:1838:2047_1200x0_80_0_0_2cb2599b8fe9b4171168e47477b36772.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 39

12:50 14.06.2020
0
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 39, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 38 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Вакцина от коронавируса
12 июня, 17:51Распространение нового коронавируса
В Минздраве рассказали о различии типов вакцин от COVID-19
"За сутки скончался один человек - мужчина 1950 года рождения, житель города Нарткала", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 80 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3895. Выздоровели за сутки 50 человек, всего выздоровевших в регионе - 1936.
В госпиталях находятся 1254 человека, из которых 56 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1080 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1863 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала