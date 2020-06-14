В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 39

НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число умерших в республике выросло до 39, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 38 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек - мужчина 1950 года рождения, житель города Нарткала", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 80 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 3895. Выздоровели за сутки 50 человек, всего выздоровевших в регионе - 1936.

В госпиталях находятся 1254 человека, из которых 56 – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 1080 человек. Дома под медицинским наблюдением находится 1863 человека, имевших контакты с зараженными людьми.