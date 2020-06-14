В Чехии десять человек пострадали при столкновении автобуса с поездом

ПРАГА, 14 июн – РИА Новости. Автобус и пригородный пассажирский поезд столкнулись в воскресенье в районе села Стругаржов в Бенешовском районе, примерно в 30 километрах от Праги, ранения получили 10 человек, из них одна женщина – тяжелые, сообщила журналистам представитель полиции Михаэла Рихтерова.
"Рейсовый пассажирский автобус, несмотря на действующую предупредительную сигнализацию, по неизвестным пока причинам выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда там проезжал пригородный пассажирский поезд. В результате столкновения поезд сошел с колеи. Одна женщина, ехавшая в автобусе, при аварии получила тяжелые ранения, вертолет доставил ее в одну из больниц Праги. Еще 9 человек получили, в основном, ранения легкого характера, с ними работают прибывшие медики", - сообщила она.
По словам Рихтеровой, движение по железнодорожной магистрали на данном участке временно прекращено на период работы полиции, которая выясняет причину столкновения.