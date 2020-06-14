В Армении сторонники Царукяна потребовали отставки Пашиняна

"Мы требуем отставки Никола Пашиняна", — сказал через громкоговоритель один из участников акции, после чего протестующие начали скандировать: "Никол, уходи!" и "Царукян — премьер-министр".

До этого Царукян выступил перед собравшимися у его дома соратниками. Он назвал процессы против него сфабрикованными, а происходящее — политическим давлением и шантажом. По словам депутата, его хотят запугать, но он не отступится. Царукян добавил, что сейчас он идет на допрос и не знает, какие вопросы ему будут задавать правоохранители.