В Армении сторонники Царукяна потребовали отставки Пашиняна

ЕРЕВАН, 14 июн — РИА Новости. Сторонники главы оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", крупного предпринимателя Гагика Царукяна, в доме которого в воскресенье был проведен обыск, скандируют у здания Службы национальной безопасности: "Никол, уходи!", требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее депутат парламента от "Процветающей Армении" Наира Зограбян сообщила об обыске, проводимом в доме Царукяна сотрудниками Службы национальной безопасности. По ее словам, причиной следственных действий могут быть финансовые проблемы, возникшие во время парламентских выборов 2017 года с одним из кандидатов-мажоритарщиков в городе Мартуни. Она сообщила, что сотрудники СНБ находятся также в домах многочисленных членов партии и соратников.
"Мы требуем отставки Никола Пашиняна", — сказал через громкоговоритель один из участников акции, после чего протестующие начали скандировать: "Никол, уходи!" и "Царукян — премьер-министр".
До этого Царукян выступил перед собравшимися у его дома соратниками. Он назвал процессы против него сфабрикованными, а происходящее — политическим давлением и шантажом. По словам депутата, его хотят запугать, но он не отступится. Царукян добавил, что сейчас он идет на допрос и не знает, какие вопросы ему будут задавать правоохранители.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100 процентов. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей.
Партия "Процветающая Армения" — политическая сила с либеральным уклоном — была создана предпринимателем Гагиком Царукяном в 2004 году. В парламенте текущего созыва "Процветающей Армении" принадлежит 25 мандатов из 132. ППА выступает за развитие и укрепление отношений с Россией.