https://ria.ru/20200614/1572907301.html
Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян
2020-06-14T12:32
2020-06-14T12:32
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, индонезия
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Вывозной рейс доставил 460 россиян из Индонезии
в РФ, сообщили в посольстве России в Индонезии.
"Четырнадцатого июня состоялся очередной вывозной рейс, выполненный авиакомпанией "Россия" по маршруту Денпасар-Москва-Санкт-Петербург. На родину вернулись 460 человек", - говорится в сообщении посольства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.