Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572907301.html
Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян
2020-06-14T12:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151276/81/1512768158_0:144:3129:1904_1200x0_80_0_0_a3997c363995aa01c8448402a0c2d12e.jpg
https://ria.ru/20200406/1569605588.html
россия
индонезия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572907301.html?chat_room_id=1572907301
Новости
ru-RU
307
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151276/81/1512768158_0:144:3129:1904_1200x0_80_0_0_a3997c363995aa01c8448402a0c2d12e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151276/81/1512768158_200:0:2931:2048_1200x0_80_0_0_0a99a9c718a0bc1dabfba164666bf1b4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151276/81/1512768158_541:0:2589:2048_1200x0_80_0_0_38172754cdf70c13e8fbe9743bb1c896.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, индонезия

Вывозной рейс из Индонезии доставил на родину 460 россиян

12:32 14.06.2020
307
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вывозной рейс доставил 460 россиян из Индонезии в РФ, сообщили в посольстве России в Индонезии.
"Четырнадцатого июня состоялся очередной вывозной рейс, выполненный авиакомпанией "Россия" по маршруту Денпасар-Москва-Санкт-Петербург. На родину вернулись 460 человек", - говорится в сообщении посольства.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
6 апреля, 08:00
Россия своих не бросает — но именно своих
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
301047
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмИндонезия
Рекомендуем
Вид из окна российского самолета во время полета
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
В Токио зафиксировали скачок числа новых заражений коронавирусом
Вид из окна российского самолета во время полета
Из Хошимина вылетел вывозной рейс в Россию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
Военный во время разгона демонстрантов в Триполи, Ливан
В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях
Испания
Испания откроет границы со странами Шенгена
Медицинский работник проверяет температуру тела у прохожей в Индонезии
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 38 тысяч
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Югре произошел пожар в жилом доме
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
Узбекистан возобновит авиасообщение с Японией, Южной Кореей и Израилем
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, в чем сила России
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция проверит видео с вечеринкой под Орлом во время мер по COVID-19
Улица в Ухане во время карантина
Эксперт оценил шансы Пекина стать "вторым Уханем" из-за вспышки COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния