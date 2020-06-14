Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID

"Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя", - приводит слова Авдеева пресс-служба Минздрава.