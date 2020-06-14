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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572907118.html
Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID
2020-06-14T12:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей авдеев
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https://ria.ru/20200613/1572874808.html
Вот не нужно раньше времени снимать ограничения, сами же понимают что ни к чему хорошему это не приведет. Наш народ не умеет вести себя сознательно, его необходимо контролировать.
17
многие граждане уже устали слушать неких не совсем образованных начальников, и выполнять их указания...а теперь еще и сводить концы с концами считая свои долги...
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353
60
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей авдеев

Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID

12:27 14.06.2020
3378
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Пушкинской площади в Москве
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Прохожие на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Явное снижение числа новых случаев COVID-19 отмечается сейчас в России, снятие ограничений увеличивает число контактов между людьми, поэтому сознательное поведение и соблюдение мер предосторожности становится вкладом каждого гражданина в борьбу с эпидемией, отметил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
"Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя", - приводит слова Авдеева пресс-служба Минздрава.
Девушка во время самоизоляции дома
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При этом он отметил, что на сегодняшний день отмечается явное снижение новых инфицирований, этим и обусловлено снятие ограничений.
"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях - и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением", - подчеркнул Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
16110132
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей Авдеев
Популярные комментарии
Вот не нужно раньше времени снимать ограничения, сами же понимают что ни к чему хорошему это не приведет. Наш народ не умеет вести себя сознательно, его необходимо контролировать.
14 июня, 16:41
pavlino.11
2003012
многие граждане уже устали слушать неких не совсем образованных начальников, и выполнять их указания...а теперь еще и сводить концы с концами считая свои долги...
14 июня, 16:58
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