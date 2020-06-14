Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Явное снижение числа новых случаев COVID-19 отмечается сейчас в России, снятие ограничений увеличивает число контактов между людьми, поэтому сознательное поведение и соблюдение мер предосторожности становится вкладом каждого гражданина в борьбу с эпидемией, отметил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
"Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. К большому сожалению, такой возможной перспективы сегодня отрицать нельзя", - приводит слова Авдеева пресс-служба Минздрава.
При этом он отметил, что на сегодняшний день отмечается явное снижение новых инфицирований, этим и обусловлено снятие ограничений.
"Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях - и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария, то есть возобновления роста новой коронавирусной инфекции. Каждый гражданин может внести положительный вклад своим сознательным поведением", - подчеркнул Авдеев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.