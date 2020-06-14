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Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике
2020-06-14T12:18
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике

12:18 14.06.2020
11316
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
Режим повышенной боеготовности был введен главой ДНР с 20 мая из-за резкого ухудшения ситуации на линии соприкосновения и увеличения жертв среди мирного населения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
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"С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры ДНР", - говорится в заявлении Пушилина.
Глава республики отметил, что в случае возобновления со стороны украинских силовиков целенаправленных обстрелов населенных пунктов республики необходимо "обеспечить применение мер адекватного реагирования, а также, в зависимости от ситуации, приведение подразделений Народной милиции в режим полной боевой готовности".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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