https://ria.ru/20200614/1572906937.html
Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике
2020-06-14T12:18
2020-06-14T12:18
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости.
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
Режим повышенной боеготовности был введен главой ДНР с 20 мая из-за резкого ухудшения ситуации на линии соприкосновения и увеличения жертв среди мирного населения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
"С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры ДНР", - говорится в заявлении Пушилина.
Глава республики отметил, что в случае возобновления со стороны украинских силовиков целенаправленных обстрелов населенных пунктов республики необходимо "обеспечить применение мер адекватного реагирования, а также, в зависимости от ситуации, приведение подразделений Народной милиции в режим полной боевой готовности".
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения