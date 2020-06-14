Путин впервые прокомментировал события в США

"Я очень аккуратно стараюсь комментировать или лучше не комментировать то, что происходит в США или других странах. То, что там произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом. А проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин"