В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19

В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 119 человек с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.

"Всего в регионе 46 пациентов скончались, в том числе мужчина 74 лет, страдавший заболеванием бронхолегочной системы и онкологическим заболеванием, женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 110 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 61 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 27 человек заразились от ранее заболевших, у 22 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.