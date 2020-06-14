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В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19
2020-06-14T12:14
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самарская область, общество

В Самарской области рассказали об умерших пациентах с COVID-19

12:14 14.06.2020
2061
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале
Врач в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале. Архивное фото
САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 46 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 119 человек с коронавирусом, в том числе трое - в Самарской области.
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"Всего в регионе 46 пациентов скончались, в том числе мужчина 74 лет, страдавший заболеванием бронхолегочной системы и онкологическим заболеванием, женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 110 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 61 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 27 человек заразились от ранее заболевших, у 22 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3804 случая заражения коронавирусом, 1889 человек выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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