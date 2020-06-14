Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооруженных сил

"Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о совершении богослужения, о пастырской деятельности, которое будет совершаться в пределах этого храма, памятуя о том великом значении и о той роли, которые имеют в жизни нашего народа Вооруженные силы", — рассказал он после освящения главного храма Вооруженных сил и первого в нем богослужения.