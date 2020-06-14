Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200614/1572906573.html
Около 700 тысяч москвичей записались на онлайн-голосование по Конституции
2020-06-14T15:44
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154990/09/1549900999_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_aac276c8e30f4f0826df300204636b90.jpg
https://ria.ru/20200614/1572905770.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572850990.html
1
москва
нижегородская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572906573.html?chat_room_id=1572906573
Новости
ru-RU
679
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154990/09/1549900999_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_aac276c8e30f4f0826df300204636b90.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154990/09/1549900999_187:0:2918:2048_1200x0_80_0_0_9bb96c82177a401c84faf88f2eb6bd08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154990/09/1549900999_528:0:2576:2048_1200x0_80_0_0_90cfc57dce1fd482cf57ea4a40e53cee.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья массух, конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Около 700 тысяч москвичей записались на онлайн-голосование по Конституции

12:11 14.06.2020 (обновлено: 15:44 14.06.2020)
679
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 700 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправке к Конституции России, сообщил РИА Новости руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

"Около 700 тысяч уже подали заявки", — сказал Массух, отвечая на вопрос о том, сколько москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Вчера, 11:46Голосование по поправкам в Конституцию
Тест системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня
В столице запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию России было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.
Андрей Воробьев
12 июня, 12:57
"Максимально комфортно". Воробьев о голосовании по поправкам во дворах
38211642
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Горничная отеля Арт Москва Войковская в Москве
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в отели
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Стоп-кадр видео со страницы в instagram Филипа Киркорова
Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Путин написал статью о Второй мировой войне
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Гиперзвуковое оружие, Конституция и США. Путин высказался по острым темам
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил России в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооруженных сил
Семья смотрит на закат
Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
Автомобиль скорой помощи на дороге
На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Автомобиль Следственного комитета России
В Брянске завели дело после обнаружения тела женщины со следами укусов
Девушка занимается бегом в парке
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния