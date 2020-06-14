Около 700 тысяч москвичей записались на онлайн-голосование по Конституции

"Около 700 тысяч уже подали заявки", — сказал Массух, отвечая на вопрос о том, сколько москвичей подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию России было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.