Эксперт оценил шансы Пекина стать "вторым Уханем" из-за вспышки COVID-19

ПЕКИН, 14 июн - РИА Новости. Пекин не станет вторым Уханем из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке города, вероятность слабой формы второй волны есть, считает член высокой экспертной группы Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР , в прошлом старший эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Цзэн Гуан.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт, после того как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком, и, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, в районе Фэнтай был введен режим военного времени.

Власти города распорядились провести тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 всем, кто работает на оптовом рынке "Синьфади", проживает рядом или посещал его с 30 мая.

В воскресенье стало известно, что за минувшие сутки в столице было выявлено 36 новых случаев заражения.

"Пока нет количественной концепции относительно того, что такое вторая волна, это лишь условное понятие. Будет ли вторая волна, во многом зависит от наших профилактических мер. Скажем, в дальнейшем несколько дней количество заболевших может возрастать, потом распространение вируса будет взято под контроль, это слабая форма второй волны, такая вероятность очень высокая. Но Пекин не станет вторым Уханем, когда вирус распространился на другие города по всей стране и даже пришлось закрыть сам город", - заявил местным СМИ Цзэн Гуан.

Отвечая на вопрос, нужно ли теперь протестировать все население Пекина на COVID-19, эксперт заявил, что такой необходимости нет, но нужно расширить круг тестируемых, проверить сотрудников магазинов, заведений общественного питания, которые находятся вблизи рынка.

Эксперт также не рекомендовал есть лосось в сыром виде, потому что на данный момент, пока источник вируса неизвестен, употреблять рыбу нужно только после термической обработки.

"В настоящее время мы пока не знаем источника вируса, не знаем, "человек заразил лосось" или же лосось сначала заразился вирусом. До того как мы получим точные ответы на эти вопросы, рекомендую не есть лосось в сыром виде, нужно подождать, пока придут результаты проверок", - сказал эксперт.

Эпидемиолог посоветовал жителям города соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, носить маску в местах большого скопления людей и не паниковать.

В настоящее время в четырех районах Пекина уровень эпидемиологической угрозы повышен с "низкого" до "среднего".