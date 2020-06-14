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В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84
2020-06-14T11:54
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пермский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84

11:54 14.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 июн - РИА Новости. Коронавирус стал причиной смерти еще шести пациентов пожилого возраста в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 84, сообщили региональные власти в Telegram- канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки COVID-19 посмертно выявлен у пациентов 74 и 78 лет. Также скончались инфицированные мужчина 70 лет и три женщины - 65, 70 и 87 лет. Коронавирус стал причиной всех смертей. Таким образом, в регионе зафиксировано 84 летальных исхода пациентов с COVID-19: 43 скончались непосредственно от коронавируса, еще 41 — не от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2687 человек, в том числе у 107 за последние сутки, выздоровели 1520 пациентов, на домашнем карантине остаются около 2,6 тысячи человек.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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