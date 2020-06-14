В Пермском крае число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84

"За минувшие сутки COVID-19 посмертно выявлен у пациентов 74 и 78 лет. Также скончались инфицированные мужчина 70 лет и три женщины - 65, 70 и 87 лет. Коронавирус стал причиной всех смертей. Таким образом, в регионе зафиксировано 84 летальных исхода пациентов с COVID-19: 43 скончались непосредственно от коронавируса, еще 41 — не от COVID-19", - говорится в сообщении.