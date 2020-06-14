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В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов
2020-06-14T11:51
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
миннеаполис
атланта
сша
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, миннеаполис, атланта, сша, в мире

В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов

11:51 14.06.2020
1320
© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
© REUTERS / Shannon Stapleton
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Не менее 36 человек задержаны в Атланте на фоне протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского, сообщает StarTribune со ссылкой на представителя местной полиции.
В субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался, после того как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.
Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна, перекрывали дороги и подожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в Брукса. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Участники акции протеста против полицейского насилия в Вашингтоне
4 июня, 11:00Сказано в эфире
Эта страна не так уж всесильна. Что показали протесты в СШАИмидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет польское СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал публикацию.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисАтлантаСШАВ мире
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