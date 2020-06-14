В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Не менее 36 человек задержаны в Атланте на фоне протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, получившего огнестрельное ранение от полицейского, сообщает StarTribune со ссылкой на представителя местной полиции.
В субботу в Атланте начались протесты в связи с тем, что 27-летний афроамериканец Рэйшард Брукс скончался, после того как при задержании в пятницу был ранен полицейскими. Как сообщала полиция, правоохранители вечером в пятницу приехали по вызову из-за жалобы на то, что машина, в которой спал мужчина, перегородила часть площадки у кафе быстрого питания Wendy's. Они выявили, что Брукс пьян, и попытались его задержать, но тот выхватил у одного из силовиков электрошокер и попытался сбежать. Полицейский выстрелил в мужчину, Брукс умер в больнице после операции. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс после произошедшего подала в отставку. Стрелявший полицейский был уволен, а еще одного сотрудника, участвовавшего в задержании Брукса, отстранили от оперативной работы.
The Wendy's where #RayshardBrooks was fatally shot in the parking lot last night is now in flames. Photos from Ben Gray pic.twitter.com/dfvibL5JcC— Jennifer Brett (@Jennifer__Brett) June 14, 2020
Участники протестов в субботу поджигали автомобили, били окна, перекрывали дороги и подожгли кафе, рядом с которым полицейский выстрелил в Брукса. Полиция Атланты для разгона протестующих применила слезоточивый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.