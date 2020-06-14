https://ria.ru/20200614/1572905770.html
Тест системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня
2020-06-14T11:46
2020-06-14T12:03
илья массух
конституция рф
голосование по поправкам в конституцию
москва
общество
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илья массух, конституция рф, москва, общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве
ориентировочно могут провести 18 июня, сообщил РИА Новости руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух
.
Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что перед использованием системы на голосовании по поправке в конституция, система электронного голосования будет протестирована москвичами. По его словам, тестирование будет проведено на неделе после июньских праздников.
"Приблизительно 18-го числа, наверное, проведем", - сказал Массух.
В столице запись для участия в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области
.