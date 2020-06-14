Тест системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что перед использованием системы на голосовании по поправке в конституция, система электронного голосования будет протестирована москвичами. По его словам, тестирование будет проведено на неделе после июньских праздников.

В столице запись для участия в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Электронное голосование будет проходить с 25 июня по 30 июня.