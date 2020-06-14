В Мордовии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 21

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Женщина с коронавирусом скончалась в Мордовии, у нее было ожирение и гипертония, сообщает оперштаб республики.
"В Мордовии зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась женщина 52 лет, основной диагноз - новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение. Осложнение болезни - двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне ожирения второй степени и гипертонической болезни. Несмотря на все усилия врачей, 12 дней боровшихся за жизнь пациентки, спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Мордовии выявлено еще 58 случаев коронавируса, 18 из них зафиксированы в Саранске, девять – в Ардатовском районе, восемь – в Рузаевском, четыре – в Чамзинском районе. "По-прежнему среди заболевших много пожилых людей: в возрасте старше 60 лет - 18 человек. Самой пожилой из них - 94 года, также есть больные в возрасте 83 и 88 лет. Моложе 30 лет - четыре человека, из них трое детей, двое в возрасте семи и 10 лет, самой младшей нет и года", - отмечается в сообщении.
Всего в республике выявлено 2596 случаев COVID-19, полностью выздоровели 1470 человек, скончался 21 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.