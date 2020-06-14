В Мордовии число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 21

"В Мордовии зарегистрирован новый летальный случай. Скончалась женщина 52 лет, основной диагноз - новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение. Осложнение болезни - двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне ожирения второй степени и гипертонической болезни. Несмотря на все усилия врачей, 12 дней боровшихся за жизнь пациентки, спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.