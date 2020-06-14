Один из заболевших за последние сутки калининградцев вернулся из Литвы

КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Среди 45 выявленных заболевших за последние сутки коронавирусом калининградцев один пациент посещал соседнюю с Калининградской областью Литву, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 45 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтверждённых случаев 37 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 15 из них диагностирована пневмония. У остальных заболевание протекает бессимптомно. Среди заболевших один вернувшийся из Литвы", - сказали в оперштабе.
Всего на 14 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 69,8 тысячи человек. Выявлено 2072 случая заражения, из них 984 человека выздоровели (пять человек за последние сутки), умерли 34. Под медицинским наблюдением находятся 4878 человек, в том числе 144 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.