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Один из заболевших за последние сутки калининградцев вернулся из Литвы
2020-06-14T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
литва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, литва, общество

Один из заболевших за последние сутки калининградцев вернулся из Литвы

11:39 14.06.2020 (обновлено: 11:40 14.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Среди 45 выявленных заболевших за последние сутки коронавирусом калининградцев один пациент посещал соседнюю с Калининградской областью Литву, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 45 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтверждённых случаев 37 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 15 из них диагностирована пневмония. У остальных заболевание протекает бессимптомно. Среди заболевших один вернувшийся из Литвы", - сказали в оперштабе.
Всего на 14 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 69,8 тысячи человек. Выявлено 2072 случая заражения, из них 984 человека выздоровели (пять человек за последние сутки), умерли 34. Под медицинским наблюдением находятся 4878 человек, в том числе 144 в условиях обсерватора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьЛитваОбщество
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