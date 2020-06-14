Расчеты "Искандеров" Балтфлота провели тренировки на фоне учений НАТО

КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели в Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели в Калининградской области тренировку по нанесению условных ракетных ударов на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020, говорится в сообщении Балтфлота

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов ... Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетчики Балтфлота выполнили скрытное выдвижение в назначенный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника. После выполнения электронных пусков для выхода из-под возможного ответного удара военные сменили позиционный район.

Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.