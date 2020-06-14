https://ria.ru/20200614/1572905482.html
Расчеты "Искандеров" Балтфлота провели тренировки на фоне учений НАТО
2020-06-14T11:37
2020-06-14T11:37
искандер-м
балтийское море
искандер
балтийский флот вмф россии
калининградская область
безопасность
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искандер-м, балтийское море, искандер, балтийский флот вмф россии, калининградская область, безопасность
КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости.
Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели в Калининградской области
тренировку по нанесению условных ракетных ударов на фоне проходящего в Балтийском море
учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020, говорится в сообщении Балтфлота
.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов ... Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетчики Балтфлота выполнили скрытное выдвижение в назначенный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника. После выполнения электронных пусков для выхода из-под возможного ответного удара военные сменили позиционный район.
Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
В учениях ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020 в Балтийском море принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около 3 тысяч военнослужащих.