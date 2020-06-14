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Расчеты "Искандеров" Балтфлота провели тренировки на фоне учений НАТО
2020-06-14T11:37
искандер-м
балтийское море
искандер
балтийский флот вмф россии
калининградская область
безопасность
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Расчеты "Искандеров" Балтфлота провели тренировки на фоне учений НАТО

11:37 14.06.2020
844
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" Балтийского флота провели в Калининградской области тренировку по нанесению условных ракетных ударов на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020, говорится в сообщении Балтфлота.
"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки сил Балтийского флота в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов ... Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ракетчики Балтфлота выполнили скрытное выдвижение в назначенный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника. После выполнения электронных пусков для выхода из-под возможного ответного удара военные сменили позиционный район.
Кроме того, боевые расчеты ракетного соединения флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
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Депутат ГД об учениях НАТО на Балтике: мы не можем быть безучастнымиМинобороны следит за учениями НАТО Baltops-2020 в Балтийском море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В учениях ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS-2020 в Балтийском море принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около 3 тысяч военнослужащих.
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Искандер-МБалтийское мореИскандерБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьБезопасность
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