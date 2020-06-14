https://ria.ru/20200614/1572905222.html
В Калининградской области выздоровел один из переболевших COVID министр
2020-06-14T11:30
2020-06-14T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 14 июн - РИА Новости.
Главу минстроя Калининградской области
Сергея Черномаза, переболевшего коронавирусом, выписали из инфекционного стационара, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Из больницы выписан министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. Он получил дважды отрицательный анализ на COVID-19 и будет еще неделю находиться на домашнем карантине, после чего, если не проявит новых симптомов заболевания, сможет вернуться в свой рабочий кабинет", - рассказали в штабе.
Ранее сообщалось, что с коронавирусом госпитализировали министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову и министра сельского хозяйства региона Наталью Шевцову. По словам представителя оперштаба, они пока находятся на лечении, состояние их здоровья не вызывает опасений у медиков.
Всего на 14 июня в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на COVID-19 обследовано 69,8 тысячи человек. Выявлено 2072 случая заражения, из них 984 человека выздоровели, умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4878 человек, в том числе 144 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.