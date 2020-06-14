Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572904648.html
Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
2020-06-14T15:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
наталья штурм
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814877_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_635045931965ac159d59485ecc507d62.jpg
https://ria.ru/20200614/1572898550.html
https://ria.ru/20200614/1572899103.html
https://ria.ru/20200614/1572899141.html
Эх, чем больше богема открывает рот - тем больше себя закапывает. Все эти высокомерные заявления через губу, намеки на нужду из-за профессии человека. Нет, богемка, люди работают не из-за нужды, а просто потому что работать - это нормально. И работать много - это нормально. А вот нюхать кокс, ширяться, бухать и считать себя неприкасаемым - это не нормально. Придите в себя уже, ваши гонорары за утренники у олигархов могут сильно уменьшиться)
198
Алкоголизм не болезнь, а следствие распущенности это раз. Второе, все эти эпатажные сочувствия на камеру хороши в вашей среде, но не для нормальных людей. И самое главное, ефремов - актер и для него пустяк записать и 10 и 20 роликов с покаяниями.
147
60
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572904648.html?chat_room_id=1572904648
Новости
ru-RU
24071
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814877_0:0:1280:720_1200x0_80_0_0_635045931965ac159d59485ecc507d62.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814877_66:0:1203:853_1200x0_80_0_0_95a372d236fc5b9934b52e65dfdb6267.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572814877_208:0:1061:853_1200x0_80_0_0_4fcc545740e852c9a260e2063ab0a030.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, наталья штурм, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова

11:21 14.06.2020 (обновлено: 15:03 14.06.2020)
24071
© РИА Новости / Ray Dobsky / Перейти в фотобанкОтпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
© РИА Новости / Ray Dobsky
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Певица Наталья Штурм в своем Instagram обратилась к адвокату Александру Добровинскому, представляющему интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
Штурм отметила, что именно адвокат управляет решениями семьи погибшего, именно его советам они и будут следовать.
По словам артистки, Ефремов в своем видеообращении к родственникам Захарова только одну фразу "произнес по наущению" — о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии. Остальные слова, как считает Штурм, шли "от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы".
Михаил Леонтьев
Вчера, 03:08
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
"Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать. Тут дело не в принципе, а в подсказках. Семья, где муж работал курьером, нуждается", — отметила певица.
Штурм подчеркнула, что погибший был хорошим человеком и это видно, однако семье нужно выживать, а гонорары за участие в ток-шоу закончатся. По ее словам, раздавленный и больной актер из тюрьмы не сможет помочь семье погибшего.
"Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье", — пояснила артистка, отметив, что родственникам погибшего следует дать актеру возможность искупить вину всеми способами.
Актер Иван Охлобыстин
Вчера, 04:51
Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым
Поэтому Штурм обратилась к Добровинскому, подчеркнув, что именно он является "главным режиссером действа".
"Не милуйте, но и не добивайте", — подытожила она.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

В начале недели Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и на встречной полосе столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина скончался в больнице.
Экспертиза выявила, что в момент аварии актер был пьян. Позднее в крови Ефремова нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, артисту грозит до 12 лет заключения.
Накануне он записал видеообращение, в котором просил у родственников Захарова прощения и также обещал им помочь, если они согласятся. Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего отказались от материальных компенсаций и намерены добиться справедливого суда.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Вчера, 04:59
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
9865855423
Обсудить 60
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНаталья ШтурмАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Эх, чем больше богема открывает рот - тем больше себя закапывает. Все эти высокомерные заявления через губу, намеки на нужду из-за профессии человека. Нет, богемка, люди работают не из-за нужды, а просто потому что работать - это нормально. И работать много - это нормально. А вот нюхать кокс, ширяться, бухать и считать себя неприкасаемым - это не нормально. Придите в себя уже, ваши гонорары за утренники у олигархов могут сильно уменьшиться)
14 июня, 11:30
ИЯИбрагим Яблоков
19100007
Алкоголизм не болезнь, а следствие распущенности это раз. Второе, все эти эпатажные сочувствия на камеру хороши в вашей среде, но не для нормальных людей. И самое главное, ефремов - актер и для него пустяк записать и 10 и 20 роликов с покаяниями.
14 июня, 11:55
Петя Алкаш
13800009
Рекомендуем
Актер Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым
Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Виктория Боня заявила, что Сергей Захаров "спас душу" Ефремова
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Побережье острова Итуруп
Японцы прокомментировали слова Путина о российских Курилах
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Российский подводный беспилотник Витязь-Д впервые достиг дна Марианской впадины
США пытались следить за погружением "Витязя" в Марианскую впадину
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
СМИ подсчитали доходы Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния