Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова

Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области

Штурм отметила, что именно адвокат управляет решениями семьи погибшего, именно его советам они и будут следовать.

По словам артистки, Ефремов в своем видеообращении к родственникам Захарова только одну фразу "произнес по наущению" — о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии. Остальные слова, как считает Штурм, шли "от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы".

"Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать. Тут дело не в принципе, а в подсказках. Семья, где муж работал курьером, нуждается", — отметила певица.

Штурм подчеркнула, что погибший был хорошим человеком и это видно, однако семье нужно выживать, а гонорары за участие в ток-шоу закончатся. По ее словам, раздавленный и больной актер из тюрьмы не сможет помочь семье погибшего.

"Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье", — пояснила артистка, отметив, что родственникам погибшего следует дать актеру возможность искупить вину всеми способами.

Поэтому Штурм обратилась к Добровинскому, подчеркнув, что именно он является "главным режиссером действа".

"Не милуйте, но и не добивайте", — подытожила она.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

В начале недели Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и на встречной полосе столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее мужчина скончался в больнице.

Экспертиза выявила, что в момент аварии актер был пьян. Позднее в крови Ефремова нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, артисту грозит до 12 лет заключения.