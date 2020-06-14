https://ria.ru/20200614/1572904648.html
Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
2020-06-14T11:21
2020-06-14T15:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
наталья штурм
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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Ибрагим Яблоков
Эх, чем больше богема открывает рот - тем больше себя закапывает. Все эти высокомерные заявления через губу, намеки на нужду из-за профессии человека. Нет, богемка, люди работают не из-за нужды, а просто потому что работать - это нормально. И работать много - это нормально. А вот нюхать кокс, ширяться, бухать и считать себя неприкасаемым - это не нормально. Придите в себя уже, ваши гонорары за утренники у олигархов могут сильно уменьшиться)
198
Петя Алкаш
Алкоголизм не болезнь, а следствие распущенности это раз. Второе, все эти эпатажные сочувствия на камеру хороши в вашей среде, но не для нормальных людей. И самое главное, ефремов - актер и для него пустяк записать и 10 и 20 роликов с покаяниями.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, наталья штурм, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Певица Наталья Штурм
в своем Instagram
обратилась к адвокату Александру Добровинскому
, представляющему интересы семьи погибшего в ДТП
с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова
.
Штурм отметила, что именно адвокат управляет решениями семьи погибшего, именно его советам они и будут следовать.
По словам артистки, Ефремов в своем видеообращении к родственникам Захарова только одну фразу "произнес по наущению" — о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии. Остальные слова, как считает Штурм, шли "от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы".
"Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать. Тут дело не в принципе, а в подсказках. Семья, где муж работал курьером, нуждается", — отметила певица.
Штурм подчеркнула, что погибший был хорошим человеком и это видно, однако семье нужно выживать, а гонорары за участие в ток-шоу закончатся. По ее словам, раздавленный и больной актер из тюрьмы не сможет помочь семье погибшего.
"Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье", — пояснила артистка, отметив, что родственникам погибшего следует дать актеру возможность искупить вину всеми способами.
Поэтому Штурм обратилась к Добровинскому, подчеркнув, что именно он является "главным режиссером действа".
"Не милуйте, но и не добивайте", — подытожила она.
Смертельное ДТП с участием Ефремова
В начале недели Михаил Ефремов
на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве
и на встречной полосе столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Позднее мужчина скончался в больнице.
Экспертиза выявила, что в момент аварии актер был пьян. Позднее в крови Ефремова нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, артисту грозит до 12 лет заключения.
Накануне он записал видеообращение, в котором просил у родственников Захарова прощения и также обещал им помочь, если они согласятся. Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего отказались от материальных компенсаций и намерены добиться справедливого суда.