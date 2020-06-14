В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 57

На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5340 человек, число выздоровевших выросло до 3255.

Всего в регионе умерли 57 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.