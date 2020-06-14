https://ria.ru/20200614/1572904346.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 57
2020-06-14T11:11
2020-06-14T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
плавский район
тульская область
киреевск
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, плавский район, тульская область, киреевск, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости.
Две пожилые пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от пневмонии в Тульской области
за минувшие сутки, общее число летальных случаев выросло до 57, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 жителей Тулы
и других районов.
"Две пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 89 и 90 лет скончались от пневмонии. Это жительницы Киреевска и Плавского района
. У обеих в анамнезе – заболевание сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
На данный момент в Тульской области за время пандемии заболевание подтверждено у 5340 человек, число выздоровевших выросло до 3255.
Всего в регионе умерли 57 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.