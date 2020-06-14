Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в главном храме Вооруженных сил

Ранее в воскресенье в подмосковной Кубинке патриарх Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России, после чего начал Божественную литургию.

Патриарший собор Воскресения Христова, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.