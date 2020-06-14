https://ria.ru/20200614/1572904088.html
В Москве почти 85% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
2020-06-14T11:02
2020-06-14T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлены у людей младше 65 лет, 4,9% у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Отмечается, что в столице подтверждено 1477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 205 905 случаев коронавируса.
"45,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% – от 46 до 65 лет, 9,4% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 4,9% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",- говорится в сообщении.
По поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.