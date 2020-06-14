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В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях
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ливан, в мире

В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях

10:58 14.06.2020
747
© AP Photo / Bilal HusseinВоенный во время разгона демонстрантов в Триполи, Ливан
Военный во время разгона демонстрантов в Триполи, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Военный во время разгона демонстрантов в Триполи, Ливан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Ливана привели к ранениям более 80 человек, включая двадцать военнослужащих, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Демонстрации во втором по величине городе Ливана третий день подряд перерастают в погромы и столкновения со стражами порядка и армией.
Участники волнений продолжают выходить на улицы, протестуя против ухудшения экономической ситуации в стране, действий правительства, нищеты и голода.
"В столкновениях вчера пострадали более 80 человек, включая двадцать военнослужащих", - пишет агентство.
Столкновения начались на площади Нур и в районе Таббана после того, как демонстранты начали громить магазины, частные и государственные учреждения. Несколько торговых рядов были сожжены после того, как их забросали бутылками с зажигательной смесью.
Бейрут
10 июня, 19:46
Премьер Ливана оценил ситуацию в стране
Армия смогла взять ситуацию под контроль ближе к утру воскресенья. На данный момент в Триполи ситуация спокойная, волнения прекращены.
Массовые волнения возобновились в четверг в Бейруте, Триполи и других крупных городах Ливана на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации. Демонстранты вновь начали блокировать дороги, устраивать погромы и участвовать в столкновениях с силами безопасности.
Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 5 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.
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Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
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