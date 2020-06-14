В Ливане более 80 человек пострадали в столкновениях

БЕЙРУТ, 14 июн - РИА Новости. Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Столкновения между демонстрантами и армией в Триполи на севере Ливана привели к ранениям более 80 человек, включая двадцать военнослужащих, сообщает ливанское национальное агентство NNA

Демонстрации во втором по величине городе Ливана третий день подряд перерастают в погромы и столкновения со стражами порядка и армией.

Участники волнений продолжают выходить на улицы, протестуя против ухудшения экономической ситуации в стране, действий правительства, нищеты и голода.

"В столкновениях вчера пострадали более 80 человек, включая двадцать военнослужащих", - пишет агентство.

Столкновения начались на площади Нур и в районе Таббана после того, как демонстранты начали громить магазины, частные и государственные учреждения. Несколько торговых рядов были сожжены после того, как их забросали бутылками с зажигательной смесью.

Армия смогла взять ситуацию под контроль ближе к утру воскресенья. На данный момент в Триполи ситуация спокойная, волнения прекращены.

Массовые волнения возобновились в четверг в Бейруте , Триполи и других крупных городах Ливана на фоне сообщений о резком падении национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб на фоне волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации. Демонстранты вновь начали блокировать дороги, устраивать погромы и участвовать в столкновениях с силами безопасности.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 5 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.

Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири