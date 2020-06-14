Комитет ГД предложил усилить воспитательный компонент в образовании

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Председатель комитета Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил усилить воспитательный компонент, в частности роль Церкви и патриотических организаций, в сфере образования.

В воскресенье Гаврилов посетил открытие и освящение патриаршего собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке, отмечает пресс-служба депутата.

"Считаем необходимым усилить роль как Церкви, так и других патриотических организаций именно в сфере воспитания в школах и вузах. В школе не хватает дополнительной воспитательной компоненты. Крайне важно уделять внимание воспитанию у молодежи патриотизма, любви к Родине", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.

Депутат отметил, что армия является не только институтом обороны России, но и "воспитательным институтом по подготовке патриотических кадров".

"Храм посвящен ратным подвигам и молитвенному служению наших предков, юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Духовное единство нашего народа, роль Церкви в служении в тылу и на фронте, явление Пресвятой Богородицы под Прохоровкой и во время Сталинградской битвы, массовый героизм и самопожертвование - части единого образа этого храма. Этот храм станет зримым и целостным символом единства веры и державности. Проходя по музейному комплексу и галерее "Дорога памяти", расположенных возле храма, я вспоминал о тех, кто освобождал нашу страну, о двух своих дедах, прошедших войну", - приводятся слова Гаврилова.

Парламентарий подчеркнул, что это - место, где происходит объединение всех людей независимо от политических и религиозных взглядов.

Гаврилов сообщил о том, что в храм от Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия будет передана икона святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского и Софийского чудотворца.

"Мы помним о той роли, которую святитель Серафим сыграл в предотвращении расколов, созыве победного Собора автокефальных православных церквей, прошедшего в 1948 году в Москве. Это особенно значимо в сегодняшние дни на фоне нестроений во вселенском православии, которые составляют предмет глубокой озабоченности о будущем православия", - пояснил Гаврилов.

Депутат выразил благодарность министерству обороны РФ, в частности, Главному военно-политическому управлению во главе с заместителем министра обороны - генерал-полковником Андреем Картаполовым.