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Комитет ГД предложил усилить воспитательный компонент в образовании
2020-06-14T10:56
религия
россия
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
сергей гаврилов
образование - общество
общество
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Комитет ГД предложил усилить воспитательный компонент в образовании

10:56 14.06.2020
610
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил усилить воспитательный компонент, в частности роль Церкви и патриотических организаций, в сфере образования.
В воскресенье Гаврилов посетил открытие и освящение патриаршего собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке, отмечает пресс-служба депутата.
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"Считаем необходимым усилить роль как Церкви, так и других патриотических организаций именно в сфере воспитания в школах и вузах. В школе не хватает дополнительной воспитательной компоненты. Крайне важно уделять внимание воспитанию у молодежи патриотизма, любви к Родине", - цитирует пресс-служба слова Гаврилова.
Депутат отметил, что армия является не только институтом обороны России, но и "воспитательным институтом по подготовке патриотических кадров".
"Храм посвящен ратным подвигам и молитвенному служению наших предков, юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Духовное единство нашего народа, роль Церкви в служении в тылу и на фронте, явление Пресвятой Богородицы под Прохоровкой и во время Сталинградской битвы, массовый героизм и самопожертвование - части единого образа этого храма. Этот храм станет зримым и целостным символом единства веры и державности. Проходя по музейному комплексу и галерее "Дорога памяти", расположенных возле храма, я вспоминал о тех, кто освобождал нашу страну, о двух своих дедах, прошедших войну", - приводятся слова Гаврилова.
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Парламентарий подчеркнул, что это - место, где происходит объединение всех людей независимо от политических и религиозных взглядов.
Гаврилов сообщил о том, что в храм от Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия будет передана икона святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского и Софийского чудотворца.
"Мы помним о той роли, которую святитель Серафим сыграл в предотвращении расколов, созыве победного Собора автокефальных православных церквей, прошедшего в 1948 году в Москве. Это особенно значимо в сегодняшние дни на фоне нестроений во вселенском православии, которые составляют предмет глубокой озабоченности о будущем православия", - пояснил Гаврилов.
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Депутат выразил благодарность министерству обороны РФ, в частности, Главному военно-политическому управлению во главе с заместителем министра обороны - генерал-полковником Андреем Картаполовым.
"Министерство продемонстрировало синтез общения и сотрудничества с Церковью в ходе строительства храма. Миллионы людей пожертвовали свои средства, чтобы проект смог реализоваться. Надеемся, что и в дальнейшем в воспитательной работе Вооруженных сил будет акцентироваться внимание на патриотическом воспитании, уважении к традиционным конфессиям, воспитании целостного здорового мировосприятия", - сказал Гаврилов.
20240424
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РелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловОбразование - ОбществоОбщество
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