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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572903838.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к трем тысячам
2020-06-14T10:52
распространение нового коронавируса
воз
липецкая область
общество
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воз, липецкая область, общество

В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к трем тысячам

10:52 14.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 2995, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2995 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
11 июня, 15:30Липецкая область
Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
Выздоровели в регионе 1278 человек, девять, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЛипецкая областьОбщество
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