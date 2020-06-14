https://ria.ru/20200614/1572903838.html
В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к трем тысячам
2020-06-14T10:52
2020-06-14T10:52
распространение нового коронавируса
воз
липецкая область
общество
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воз, липецкая область, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 2995, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2995 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 1278 человек, девять, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.