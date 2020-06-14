В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8835 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 1477, Подмосковье — 717, Санкт-Петербурге — 256 и Свердловской области — 254. Отмечается, что у 3198 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 119 пациентов (на пять летальных исходов больше, чем накануне).
Вчера сообщалось о 8706 зафиксированных случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 528 964 человек, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 7,5 миллиона человек, почти 430 тысяч умерли. Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.