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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек
2020-06-14T11:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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А к концу года нам скажут, что деньги из Фонда народного благосостояния закончились, все ушли на борьбу с коронавирусом.
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60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек

10:47 14.06.2020 (обновлено: 11:56 14.06.2020)
33352
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8835 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве — 1477, Подмосковье — 717, Санкт-Петербурге — 256 и Свердловской области — 254. Отмечается, что у 3198 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 119 пациентов (на пять летальных исходов больше, чем накануне).
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Вчера сообщалось о 8706 зафиксированных случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 528 964 человек, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 7,5 миллиона человек, почти 430 тысяч умерли. Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
А к концу года нам скажут, что деньги из Фонда народного благосостояния закончились, все ушли на борьбу с коронавирусом.
14 июня, 11:07
АЕАлександр Егоров
14400217
День Сурка какой-то
14 июня, 10:50
Иван Чугайнов
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