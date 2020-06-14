В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек

Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму

Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму

Вчера сообщалось о 8706 зафиксированных случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 528 964 человек, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.