Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения штата Департамент здравоохранения штата Вашингтон опубликовал отчет, в котором отмечается увеличение активности коронавируса на территории штата.

Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата, где по состоянию на конец мая отмечается рост масштабов передачи коронавируса. Речь идет, в частности, об округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.

"Согласно оценкам, содержащимся в отчете, число случаев (заражения - ред.) и смертей в этих округах в скором времени значительно возрастет, если COVID-19 продолжит распространяться нынешними темпами", - говорится в заявлении.

Отмечается, кроме того, что "наблюдаются небольшие увеличения" числа случаев заражений и в западной части штата.

Согласно пресс-релизу, увеличение числа случаев заражений может быть связано с мероприятиями по случаю Дня поминовения, однако в отчете не мог быть отражен вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после публикации отчета департамента здравоохранения написал в Twitter , что "есть основания для серьезного беспокойства". "Мы все еще находимся в разгаре пандемии, которая продолжает заражать и убивать жителей Вашингтона . Эта борьба еще не окончена", - отметил Инсли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.