https://ria.ru/20200614/1572903572.html
Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате
2020-06-14T10:45
2020-06-14T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
вашингтон (штат)
вашингтон (город)
в мире
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коронавирус covid-19, воз, вашингтон (штат), вашингтон (город), в мире
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Департамент здравоохранения штата Вашингтон
опубликовал отчет, в котором отмечается увеличение активности коронавируса на территории штата.
Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата, где по состоянию на конец мая отмечается рост масштабов передачи коронавируса. Речь идет, в частности, об округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.
"Согласно оценкам, содержащимся в отчете, число случаев (заражения - ред.) и смертей в этих округах в скором времени значительно возрастет, если COVID-19 продолжит распространяться нынешними темпами", - говорится в заявлении.
Отмечается, кроме того, что "наблюдаются небольшие увеличения" числа случаев заражений и в западной части штата.
Согласно пресс-релизу, увеличение числа случаев заражений может быть связано с мероприятиями по случаю Дня поминовения, однако в отчете не мог быть отражен вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов.
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после публикации отчета департамента здравоохранения написал в Twitter
, что "есть основания для серьезного беспокойства". "Мы все еще находимся в разгаре пандемии, которая продолжает заражать и убивать жителей Вашингтона
. Эта борьба еще не окончена", - отметил Инсли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.