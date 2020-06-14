Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572903572.html
Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате
2020-06-14T10:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
вашингтон (штат)
вашингтон (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_100:0:3431:1874_1200x0_80_0_0_41cecc7d7b8ea06d79ffd84fa4a7a195.jpg
https://ria.ru/20200611/1572780261.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200613/1572891790.html
вашингтон (штат)
вашингтон (город)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572903572.html?chat_room_id=1572903572
Новости
ru-RU
674
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_100:0:3431:1874_1200x0_80_0_0_41cecc7d7b8ea06d79ffd84fa4a7a195.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_437:0:3168:2048_1200x0_80_0_0_fc817829f3dd3e7bc6f4ebf708f867ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152986/36/1529863658_165:0:2213:2048_1200x0_80_0_0_5311d62c11f5f25b7dc170f269a7f4a1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, вашингтон (штат), вашингтон (город), в мире

Власти Вашингтона предупредили об увеличении активности COVID-19 в штате

10:45 14.06.2020
674
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон
Вашингтон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Департамент здравоохранения штата Вашингтон опубликовал отчет, в котором отмечается увеличение активности коронавируса на территории штата.
Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата, где по состоянию на конец мая отмечается рост масштабов передачи коронавируса. Речь идет, в частности, об округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.
Вице-президент США Майк Пенс
11 июня, 01:53Распространение нового коронавируса
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
"Согласно оценкам, содержащимся в отчете, число случаев (заражения - ред.) и смертей в этих округах в скором времени значительно возрастет, если COVID-19 продолжит распространяться нынешними темпами", - говорится в заявлении.
Отмечается, кроме того, что "наблюдаются небольшие увеличения" числа случаев заражений и в западной части штата.
Согласно пресс-релизу, увеличение числа случаев заражений может быть связано с мероприятиями по случаю Дня поминовения, однако в отчете не мог быть отражен вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов.
Ученый работает с микроскопом
13 июня, 18:08
Вывод обескуражил. В США представили новые итоги тестов вакцины от COVID
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после публикации отчета департамента здравоохранения написал в Twitter, что "есть основания для серьезного беспокойства". "Мы все еще находимся в разгаре пандемии, которая продолжает заражать и убивать жителей Вашингтона. Эта борьба еще не окончена", - отметил Инсли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6140000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВашингтон (штат)Вашингтон (город)В мире
Рекомендуем
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Инфекционист рассказал, когда США смогут вернуться к "нормальной жизни"
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
В Токио зафиксировали скачок числа новых заражений коронавирусом
Врач у окна в госпитале COVID-19
В России за сутки умерли 119 пациентов с COVID-19
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 за сутки побило рекорд
Улица в Ухане во время карантина
Эксперт оценил шансы Пекина стать "вторым Уханем" из-за вспышки COVID-19
Юлия Латынина
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
Пловец в бассейне
Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил о "первой победе" над коронавирусом
Машина скорой помощи
В Москве выявили 1477 новых случаев COVID-19
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках
В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал события в США проявлением глубинных внутренних кризисов
Виктор Мураховский в студии радио Sputnik на IV Международном военно-техническом форуме Армия-2018
Эксперт предположил, какими будут средства против гиперзвукового оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния