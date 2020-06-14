"Так мы попались": жители вспоминают захват Буденновска в 1995 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Жители города Жители города Буденновска признаются, что даже спустя 25 лет после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней. В беседе с корреспондентом РИА Новости они рассказали о событиях, свидетелями которых стали: поведении террористов, работе медиков и их участии в переговорах, а также о том, как в захваченной больнице выжила самая маленькая заложница.

Четырнадцатого июня 1995 года не менее 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, во главе с Шамилем Басаевым атаковали организации и граждан Буденновска в Ставропольском крае . В заложниках оказались около 1,6 тысячи мирных жителей, были убиты 129 человек, пострадали 317. Это был первый крупный теракт в постсоветской России.

Ловушка

"Аллах Акбар!" — кричали боевики с поднятыми над головой автоматами, и крик эхом разносился по улице на несколько километров. Это первое жуткое воспоминание Светланы Локтионовой о тех днях.

В то время она с мужем и детьми, которым было десять месяцев и 4,5 года, поехала в город. "На Ленинской мы увидели автомобиль, у него была открыта водительская дверь, а милиционер лежал убитый на земле. <…> Потом и нас остановили люди с автоматами, сказали бросить машину и идти за ними на площадь. Так мы попались", — рассказывает Светлана.

На площади было много людей, которых, как она узнала позже, боевики сгоняли со всего города. В центре стоял бензовоз — напавшие на город пригнали его на случай, если их решат атаковать с воздуха. "В какой-то момент нас подняли и сказали идти вперед. Ничего не объясняли. Заставили бежать, ребенок босоножек потерял, муж ее на руки взял, а я с младшей бежала", — продолжает Локтионова.

В больнице

Так заложников гнали до больницы. У входа мужчин и женщин разделили. "Я с детьми попала в кабинет начальника больницы. Там людей полно было. Нам дали телефон и сказали звонить всем и говорить, чтобы из Чечни войска вывели, и тогда нам ничего не будет. <…> Так мы сутки просидели на полу. Младшая плакала при каждом выстреле", — рассказывает Локтионова.

На следующий день у десятимесячной Юли, о которой потом напишут, что она была самой маленькой из захваченных в заложники, поднялась температура. Женщине разрешили перейти в детское отделение, где врачи помогли ребенку, а потом, по счастливой случайности, ей удалось найти мужа. "Мы все плакали. Дочка обняла папу за шею и не отпускала. Ему разрешили пойти с нами. Сказали только, что, если надумает бежать, расстреляют", — дрожащим голосом вспоминает Светлана.

Оставшиеся дни до освобождения семья провела в помещении для стерилизации. Еды не было. "Они разбомбили склад с медикаментами, там была глюкоза. Мы этот порошок разводили и пили. <…> Потом старшей стало плохо. <...> Ей руку поднимаем — она падает. И горит вся. Опять к врачам побежали. Спасли ее", — рассказала Локтионова.

© РИА Новости / Александр Земляниченко Заложники в больнице города Буденновска вывешивают на окна белые простыни с просьбой прекратить стрельбу. © РИА Новости / Александр Земляниченко Заложники в больнице города Буденновска вывешивают на окна белые простыни с просьбой прекратить стрельбу.

Хроника войны

Врачам в те дни пришлось спасать многих. Вера Чепурина, как и сейчас, в 1995 году работала заведующим хирургическим отделением больницы, в которую пришли боевики. "Вначале к нам начали поступать раненые, много. Все операционные были заняты. У нас на столе был наш летчик, мы его оперировали и тогда увидели, как по подъездной дороге к больнице идет толпа. Как в хронике Отечественной войны, когда пленных вели — вот так же и тут шли", — вспоминает она.

Боевики быстро рассредоточились по этажам и оккупировали больницу. "Мы продолжали оперировать. <…> Я лично оперировала чеченца, родственника Басаева. У него было тяжелое торакоабдоминальное ранение. Когда операция закончилась, он еще дышал. Я вышла из операционной, чеченцы там сидели на корточках с автоматами. Я им сказала, что он вряд ли выживет. В итоге он умер. Думала, нас по стенке размажут, но нас не тронули, потому что нуждались в нашей помощи", — рассказала Вера Васильевна.

Кровь и стреляные гильзы

Обстановка в больнице постепенно накалялась. Боевики, требовавшие прекращения военной операции в Чечне, заявили, что хотят устроить пресс-конференцию, а корреспондентов в больницу не пустили. Тогда террористы вывели из подвала пять заложников и расстреляли их на улице. "Асланбек (один из заместителей Басаева. — Прим. ред.) сказал, что, если журналистов не будет, они будут каждый час расстреливать по одному человеку", — рассказала Чепурина.

Тогда она и еще двое врачей вызвались сами пойти на переговоры. "Эмоциональное состояние было. <…> Несколько суток взаперти, вокруг грязь, кровь, и санитарки стреляные гильзы подметают", — вспоминает она.

Переговорщики пришли в штаб, где находились министр внутренних дел Виктор Ерин и директор ФСБ Сергей Степашин . "Мы передали все (о том. — Прим. ред.), что там творилось и сколько людей в заложниках", — сказала Чепурина.

© РИА Новости / Александр Земляниченко Бойцы спецподразделений охраняют автобус с заложниками, освобожденными в ходе операции в Буденновске © РИА Новости / Александр Земляниченко Бойцы спецподразделений охраняют автобус с заложниками, освобожденными в ходе операции в Буденновске

Освобождение

На обратном пути в больницу началась перестрелка, и Вера Васильевна была ранена. "Пуля прошла через шею навылет. Счастье, что никакой крупной артерии не повредила, хотя кровотечение, конечно, было приличное", — рассказала она.

На четвертый день начался штурм больницы. "Было ранее утро, тихо так, а потом все загрохотало, начали больницу штурмовать. Боевики забегали, стали людей поднимать, говорить, чтобы они становились в окна и кричали, чтоб не стреляли", — говорит она. Раненых было много.

А потом снова переговоры и снова перестрелка. И наконец все закончилось — по итогам соглашения большая часть людей была освобождена, а боевики вернулись в Чечню в сопровождении 123 заложников, которых потом также освободили.

© РИА Новости / Александр Земляниченко Автобусы с освобожденными из больницы города Буденновска заложниками готовятся к отправке. © РИА Новости / Александр Земляниченко Автобусы с освобожденными из больницы города Буденновска заложниками готовятся к отправке.

Эхо

Сегодня бывшие заложники стараются поменьше вспоминать о событиях тех дней. Дочери Локтионовой выросли, и хотя еще несколько лет после захвата маленькая Юля кричала ночи напролет, потом все стихло. Вера Чепурина сегодня все так же продолжает работать врачом.

"Больница — это моя жизнь, как уйти-то? В первые годы, конечно, было очень больно и обидно: многие погибли, да и мы, простые люди, тут при чем?" — говорит она. И добавляет, что, пережив такое, узнаешь цену жизни. "Теперь всегда и больным, и родственникам говорю, что жизнь настолько коротка, что в ней не должно быть злобы", — поясняет Чепурина.