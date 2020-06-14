https://ria.ru/20200614/1572903243.html
В Крыму число умерших пациентов с COVID-19 достигло 17
2020-06-14T10:29
2020-06-14T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Госпитализированный с вирусом COVID-19 пациент скончался за прошедшие сутки в Крыму, общее число умерших достигло 17, сообщили в минздраве региона.
Согласно данным крымского минздрава, опубликованным на сайте ведомства, за прошедшие сутки в республике число умерших, инфицированных COVID-19, достигло 17 человек. В субботу, по данным ведомства, было зарегистрировано 16 смертей.
Уточняется, что смерть от COVID-19 подтверждена в семи случаях.
Ранее глава республики Сергей Аксенов
сообщил, что за 13 июня в Крыму выявлены новые 27 случаев заболевания COVID-19, общее число инфицированных достигло 539, выздоровело на утро воскресенья 362 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.