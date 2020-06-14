В Крыму число умерших пациентов с COVID-19 достигло 17

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Госпитализированный с вирусом COVID-19 пациент скончался за прошедшие сутки в Крыму, общее число умерших достигло 17, сообщили в минздраве региона.

Согласно данным крымского минздрава, опубликованным на сайте ведомства, за прошедшие сутки в республике число умерших, инфицированных COVID-19, достигло 17 человек. В субботу, по данным ведомства, было зарегистрировано 16 смертей.

Уточняется, что смерть от COVID-19 подтверждена в семи случаях.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что за 13 июня в Крыму выявлены новые 27 случаев заболевания COVID-19, общее число инфицированных достигло 539, выздоровело на утро воскресенья 362 человека.