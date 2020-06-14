https://ria.ru/20200614/1572903167.html
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
2020-06-14T10:25
2020-06-14T10:25
75 лет великой победы
игорь додон
москва
молдавия
в мире
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игорь додон, москва, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости.
Президент Молдавии Игорь Додон
сообщил в воскресенье, что группа из 75 военнослужащих Нацармии отправилась в Москву
для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в российской столице.
"В международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня с.г. в честь 75-летия Победы над фашистской Германией", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку сказать напутственные слова военным и пожелать им достойно представить Молдавию на параде Победы.
"Следует отметить, что у 23 из 75 военных деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях - это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков", - добавил Додон.
Президент выразил уверенность, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину.
Ранее президент Молдавии сообщил, что принял приглашение российского руководства принять участие в параде Победы.