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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200614/1572903167.html
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
2020-06-14T10:25
75 лет великой победы
игорь додон
москва
молдавия
в мире
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игорь додон, москва, молдавия, в мире

Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

10:25 14.06.2020
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© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные
Молдавские военные
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в воскресенье, что группа из 75 военнослужащих Нацармии отправилась в Москву для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в российской столице.

"В международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов группы Роты почетного караула в Москву. 75 военнослужащих элитного подразделения Национальной армии Республики Молдова примут участие в военном параде, который состоится на Красной площади 24 июня с.г. в честь 75-летия Победы над фашистской Германией", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент поручил дивизионному генералу Виктору Гайчуку сказать напутственные слова военным и пожелать им достойно представить Молдавию на параде Победы.
"Следует отметить, что у 23 из 75 военных деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях - это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков", - добавил Додон.
Президент выразил уверенность, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину.
Ранее президент Молдавии сообщил, что принял приглашение российского руководства принять участие в параде Победы.
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Вчера, 06:3275 лет Великой Победы
В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы
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75 лет Великой ПобедыИгорь ДодонМоскваМолдавияВ мире
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