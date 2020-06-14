Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

"Следует отметить, что у 23 из 75 военных деды сражались на полях Великой Отечественной войны, поэтому участие Молдовы в торжественных мероприятиях - это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков", - добавил Додон.