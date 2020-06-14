В Японии двое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе Honda Motor

Инцидент произошел около 9 утра по местному времени (3.00 мск). По данным представителей правоохранительных органов, взрыв произошел в районе распределительно-силового щита в тот момент, когда его работу проверяли двое сотрудников. Оба мужчины получили серьезные ожоги: у одного поражено лицо, у второго – верхняя часть туловища. Оба госпитализированы.