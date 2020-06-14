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В Японии двое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе Honda Motor
2020-06-14T10:19
honda motor
япония
в мире
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honda motor, япония, в мире

В Японии двое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе Honda Motor

10:19 14.06.2020
259
© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Взрыв произошел на заводе одного из крупнейшего в Японии автопроизводителя Honda Motor Co в центральной префектуре Миэ, серьезно пострадали двое рабочих, передает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел около 9 утра по местному времени (3.00 мск). По данным представителей правоохранительных органов, взрыв произошел в районе распределительно-силового щита в тот момент, когда его работу проверяли двое сотрудников. Оба мужчины получили серьезные ожоги: у одного поражено лицо, у второго – верхняя часть туловища. Оба госпитализированы.
В настоящее время причина инцидента уточняется.
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Honda MotorЯпонияВ мире
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