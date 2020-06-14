https://ria.ru/20200614/1572902958.html
В Японии двое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе Honda Motor
2020-06-14T10:19
2020-06-14T10:19
honda motor
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:127:2628:1605_1200x0_80_0_0_89b2d3d7b7d85fdffcedbb4aa9900806.jpg
1
япония
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200614/1572902958.html?chat_room_id=1572902958
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:127:2628:1605_1200x0_80_0_0_89b2d3d7b7d85fdffcedbb4aa9900806.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:0:2400:1799_1200x0_80_0_0_316a12deebd4b86b10db1cdb4162ae88.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:0:1800:1799_1200x0_80_0_0_3aac81d8b200aeea0a10b4e1d3b789b5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
honda motor, япония, в мире
В Японии двое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе Honda Motor
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости.
Взрыв произошел на заводе одного из крупнейшего в Японии
автопроизводителя Honda Motor Co в центральной префектуре Миэ, серьезно пострадали двое рабочих, передает агентство Киодо
со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел около 9 утра по местному времени (3.00 мск). По данным представителей правоохранительных органов, взрыв произошел в районе распределительно-силового щита в тот момент, когда его работу проверяли двое сотрудников. Оба мужчины получили серьезные ожоги: у одного поражено лицо, у второго – верхняя часть туловища. Оба госпитализированы.
В настоящее время причина инцидента уточняется.