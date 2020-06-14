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В Армении за сутки умерли пять пациентов с COVID-19
2020-06-14T10:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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коронавирус covid-19, воз, армения, в мире

В Армении за сутки умерли пять пациентов с COVID-19

10:14 14.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 663 и достигло 16 667, еще пять человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 16 004 подтвержденных случаях COVID-19 и 264 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
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"В Армении подтверждены 16 667 случаев коронавируса. Вылечились 6214 пациентов. Скончались 269 человек", - уточнили в центре. Отмечается, на лечении в данный момент находятся 10 093 пациентов, проведены 82 324 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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