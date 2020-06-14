В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19

"За 13 июня на территории Республики Крым подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Два случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три случая выявлены среди прибывших из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".