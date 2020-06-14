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В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19
2020-06-14T10:12
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19

10:12 14.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Новые 27 случаев заболевания COVID-19 выявлены в Крыму за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За 13 июня на территории Республики Крым подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Два случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три случая выявлены среди прибывших из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, добавил он. Число проведенных за сутки тестов не уточняется.
На данный момент в Крыму зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период - 362 человека.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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