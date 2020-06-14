Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

"Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. Собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о том, что вот злобная Латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше", - добавила она.