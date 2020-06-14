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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
2020-06-14T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юлия латынина
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
общество
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https://ria.ru/20200325/1569122398.html
А что так избирательно-то? За этот фейк извинилась, а за всё остальное враньё?
59
Как легко и удобно работать на либеральных СМИ. Присылаешь сам себе через левую симкарту на почту липовые новости анонимно и озвучиваешь их на всю страну поливая грязью кого угодно. Не работа, а мечта. Главное что бы фантазия была. Теперь понятно почему на одиночные пикеты выходят сами журналисты уже...
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республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юлия латынина, республика татарстан (татарстан), нижнекамск, общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

09:59 14.06.2020 (обновлено: 14:22 14.06.2020)
12194
© РИА Новости / Дарья Воронцова / Перейти в фотобанкЮлия Латынина
Юлия Латынина
© РИА Новости / Дарья Воронцова
Перейти в фотобанк
Юлия Латынина. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Журналистка Юлия Латынина извинилась за распространение ложной информации о коронавирусе в городе Нижнекамск в Татарстане.
В своей программе на радио "Эхо Москвы" она рассказала, что в апреле зачитала в эфире отрывок письма, которое ей прислала глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. По словам журналистки, в письме, автором которого значилась врач из Нижнекамска Зайнаб Мухамедшина, говорилось: "По официальной статистике, в нашем городе всего три случая заражения коронавирусом, но это по официальной. По факту же во всех больницах нашего города сложно найти пациента без двусторонней пневмонии".
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"И все это был фейк. Нет такой Зайнаб Мухамедшиной, нет такой больницы, и, судя по всему, это вообще не женщина, а мужчина, который пытался развести Анастасию Васильеву на какие-то признания", - сказала Латынина.
"Я реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела. Собственно, если бы Минздрав Татарстана мне позвонил вместо того, чтобы публиковать после этого разные многочисленные однотипные статьи о том, что вот злобная Латынина оклеветала Татарстан, я бы с удовольствием извинилась раньше", - добавила она.
Латынина также сообщила, что ей пришла "страшная бумажка" о том, что в отношении нее проводится доследственная проверка по факту распространения фейков о коронавирусе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юлия ЛатынинаРеспублика Татарстан (Татарстан)НижнекамскОбщество
Популярные комментарии
А что так избирательно-то? За этот фейк извинилась, а за всё остальное враньё?
14 июня, 10:11
СССергей Смирнов
5500013
Как легко и удобно работать на либеральных СМИ. Присылаешь сам себе через левую симкарту на почту липовые новости анонимно и озвучиваешь их на всю страну поливая грязью кого угодно. Не работа, а мечта. Главное что бы фантазия была. Теперь понятно почему на одиночные пикеты выходят сами журналисты уже...
14 июня, 10:27
ИШИван Широн
3700001
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