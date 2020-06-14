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Более пяти тысяч московских педагогов прошли повышение квалификации ГМЦ
2020-06-14T09:59
москва
образование - общество
общество
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москва, образование - общество, общество

Более пяти тысяч московских педагогов прошли повышение квалификации ГМЦ

09:59 14.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч учителей прошли повышение квалификации Городского методического центра (ГМЦ) с сентября 2019 года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С сентября прошлого года больше 5 тысяч педагогов окончили курсы повышения квалификации Городского методического центра. Перечень курсов полностью обновился, поскольку у столичных учителей появилась возможность предлагать интересующие их направления обучения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2020 году предпочтение чаще всего отдавалось курсам в дистанционном формате, обучение по ним завершили свыше 3 тысяч человек. Кроме того, наиболее востребованные программы были посвящены функциональной грамотности, деятельности учителя и классного руководителя в условиях дистанционного обучения, метапредметности в образовании, дистанционным технологиям и организации игровой деятельности в дошкольном образовании, а также инструментам объективного оценивания.
Добавляется, что летом на портале dpomos.ru анонсируют новые курсы по программированию объектов дополненной реальности и анализу и визуализации данных. Это те направления, по которым делали запросы сами учителя.
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