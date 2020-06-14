Более пяти тысяч московских педагогов прошли повышение квалификации ГМЦ

"С сентября прошлого года больше 5 тысяч педагогов окончили курсы повышения квалификации Городского методического центра. Перечень курсов полностью обновился, поскольку у столичных учителей появилась возможность предлагать интересующие их направления обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году предпочтение чаще всего отдавалось курсам в дистанционном формате, обучение по ним завершили свыше 3 тысяч человек. Кроме того, наиболее востребованные программы были посвящены функциональной грамотности, деятельности учителя и классного руководителя в условиях дистанционного обучения, метапредметности в образовании, дистанционным технологиям и организации игровой деятельности в дошкольном образовании, а также инструментам объективного оценивания.