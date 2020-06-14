В Республике Алтай выявили 19 новых случаев COVID-19

"Выздоровели два пациента из города Горно-Алтайска. По данным на утро 14 июня, 128 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.

За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 26 175 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1274 человека.