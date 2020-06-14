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В Республике Алтай выявили 19 новых случаев COVID-19
2020-06-14T09:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика алтай

В Республике Алтай выявили 19 новых случаев COVID-19

09:48 14.06.2020
397
© Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 июн - РИА Новости. В Республике Алтай выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции, число заболевших достигло 275, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 18 жителей Кош-Агачского района, включая трех детей, и у одного жителя Горно-Алтайска, принимавшего гостя из Кош-Агачского района. Восемнадцать из 19 случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, один – с симптомами ОРВИ. С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Сто пять заболевших проживают в Кош-Агачском районе, 72 – в Горно-Алтайске, 27 – в Турочакском районе, 21 – в Улаганском районе, 20 – в Майминском районе, 12 – в Онгудайском районе, восемь – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.⠀
"Выздоровели два пациента из города Горно-Алтайска. По данным на утро 14 июня, 128 человек выписаны из медучреждений", - уточняют в оперштабе.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 26 175 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1274 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Алтай
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