https://ria.ru/20200614/1572902164.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
2020-06-14T09:40
2020-06-14T09:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петушинский район
владимирская область
ковровский район
александровский район
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петушинский район, владимирская область, ковровский район, александровский район, общество