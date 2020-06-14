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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
2020-06-14T09:40
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

09:40 14.06.2020
2863
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 59 и превысило 3,5 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3512 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире всего выявлено 714 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 552, в Петушинском районе - 450, в Муроме - 323, в Александровском районе - 298, в Ковровском районе - 248.
Выздоровел после COVID-19 в регионе 1721 пациент, скончались - 45.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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