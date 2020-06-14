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На Украине еще один депутат от "Слуги народа" заболел COVID-19
2020-06-14T09:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
верховная рада украины
украина
в мире
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коронавирус covid-19, верховная рада украины, украина, в мире

На Украине еще один депутат от "Слуги народа" заболел COVID-19

09:36 14.06.2020 (обновлено: 09:37 14.06.2020)
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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Еще один депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" заразился коронавирусной инфекцией, заболевшим оказался Максим Перебийнис, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"У депутата из фракции "Слуга народа" Максима Перебийниса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции", - пишет издание LIGA.net.
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Отмечается, что на этой неделе Перебийнис работал в режиме видеоконференции, однако на прошлой неделе он присутствовал в зале парламента. Сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.
Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова. Затем был госпитализирован с симптомами коронавируса депутат от "Доверия" Сергей Вельможный. Коронавирус также подтвердился у депутата от президентской фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, он был госпитализирован. Позже коронавирус подтвердился у внефракционного депутата Верховной рады Украины Сергея Рудыка.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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