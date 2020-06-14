На Украине еще один депутат от "Слуги народа" заболел COVID-19

Отмечается, что на этой неделе Перебийнис работал в режиме видеоконференции, однако на прошлой неделе он присутствовал в зале парламента. Сейчас аппарат Рады составляет список лиц, с которыми контактировал депутат.

Ранее коронавирус подтвердился у депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова. Затем был госпитализирован с симптомами коронавируса депутат от "Доверия" Сергей Вельможный. Коронавирус также подтвердился у депутата от президентской фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко, он был госпитализирован. Позже коронавирус подтвердился у внефракционного депутата Верховной рады Украины Сергея Рудыка.