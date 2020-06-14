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Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом
2020-06-14T10:52
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Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

09:35 14.06.2020 (обновлено: 10:52 14.06.2020)
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© Fotolia / puckillustrationsПловец в бассейне
Пловец в бассейне
© Fotolia / puckillustrations
Пловец в бассейне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вода в бассейне не представляет опасности для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при обработке, заявил специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгий Фролов телеканалу "Звезда".
"В такой среде вирус присутствовать не будет", — пояснил эксперт
Также Фролов порекомендовал принимать до и после бассейна душ с мылом, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. По его словам, если вирус и попадет на тело, то в душе он смоется.
"Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию", — отметил эксперт.
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Фролов также напомнил о необходимости использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может коснуться поверхностей, где находятся частицы вируса.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,5 миллиона случаев COVID-19, более 420 тысяч человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего выявлено более 7,7 миллиона случаев коронавируса, умерли более 430 тысяч человек.
В России выявлено 520 129 заболевших COVID-19, выздоровел 274 641 пациент, умерло 6829 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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