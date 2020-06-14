Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

"В такой среде вирус присутствовать не будет", — пояснил эксперт

"Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию", — отметил эксперт.

Фролов также напомнил о необходимости использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может коснуться поверхностей, где находятся частицы вируса.