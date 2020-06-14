https://ria.ru/20200614/1572901955.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 достигло 4440
2020-06-14T09:34
2020-06-14T09:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области
седьмой день подряд превышает 200 за сутки, общее число заболевших достигло 4440, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
"В воскресенье, 14 июня, официально подтверждено заражение 219 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 4440 человек. Скончался 21 пациент, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 1953.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.